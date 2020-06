J'y crois encore : KJ Apa donne de la voix dans un film dramatique bouleversant

Un film bouleversant inspiré d'une histoire vraie

Avec ses vibes à la Nos étoiles contraires, J'y crois encore a tout pour être le nouveau film dramatique qui va faire couler de nombreuses larmes. Avant tout car il raconte une histoire vraie émouvante, celle de Jeremy Camp et de son premier grand amour, Melissa. Son nom ne vous dit peut-être rien mais Jeremy Camp est très connu aux Etats-Unis. Ce chanteur chrétien évangélique, aujourd'hui âgé de 42 ans, a vendu des millions d'albums. Durant sa jeunesse, il a épousé Melissa alors qu'elle était atteinte d'un cancer. Une maladie que le couple, très soudé, va tenter de combattre.

Dans J'y crois encore, KJ Apa joue la comédie mais chante également : celui qui donne déjà de la voix dans Riverdale interprète lui-même les titres entendus dans le film. On en attendait pas moins de lui ! A la fois romantique et tragique, le film raconte aussi comment survivre à ses plus grandes peurs. KJ Apa et Britt Robertson (vue dans Life Unexpected et Girlboss) forment un duo à l'alchimie naturelle et sont parfois même bouleversants.

Au casting, les fans de séries retrouveront de nombreux visages connus comme Nathan Parsons (True Blood, The Originals et actuellement dans Roswell, New Mexico), Gary Sinise (vu dans la saison 4 de 13 Reasons Why et dans Les Experts : Manhattan) et Melissa Roxburgh (Manifest). La chanteuse Shania Twain joue la mère de Jeremy Camp. Un film à voir avec une boîte de mouchoirs pas très loin, vous en aurez besoin !

Publi-communiqué.