KJ Apa : la bande-annonce 100% déprimante de son film Songbird sur la pandémie

On comptait un peu sur les fictions pour nous faire oublier la pandémie mondiale mais c'est carrément loupé... De nombreuses séries comme This is Us, Grey's Anatomy ou Good Doctor vont intégrer le coronavirus à leurs intrigues et plusieurs productions comme Social Distance ou Love in the Time of Corona sont déjà sorties. Avec son prochain film produit par Michael Bay, KJ Apa nous plonge encore plus dans la dépression.

Songbird, le film ultra pessimiste sur la pandémie

Pour son nouveau projet au ciné après The Last Summer et J'y crois encore, KJ Apa a décidé de nous mettre un nouveau (gros) coup au moral. L'interprète d'Archie dans Riverdale dont la date de retour est fixée au 21 janvier 2021 est la star de Songbird où il donne (virtuellement) la réplique à Sofia Carson (The Perfectionists, Feel the Beat). Le pitch ? En 2024, la Covid-19 est devenue la Covid-23, une maladie encore plus mortelle. Alors que les Américains sont en quarantaine depuis des années (bonjour l'angoisse...), le virus a déjà tué 50% de la population mondiale et l'armée est prête à intervenir et à tuer ceux qui n'obéissent pas aux règles. Afin de s'assurer qu'ils sont en bonne santé, les habitants doivent prendre chaque jour leur température via leur téléphone. En cas d'infection, ils sont isolés dans des camps et sont tués s'ils résistent.

Dans cette ambiance super positive (non), KJ Apa qui a gardé ses cheveux longs et sa barbe de confinement pour l'occasion incarne Nico, un livreur immunisé, qui est amoureux de Sara (Sofia Carson) qui doit vivre enfermée. Mais évidemment, il va y avoir (encore) un drame quand cette dernière va présenter une température anormale et recevra la visite des forces de l'ordre. Nico va alors tenter de la sauver. Au casting, on retrouve aussi Demi Moore, Alexandra Daddario et Bradley Whitford. La date de sortie de Songbird n'a pas été dévoilée pour le moment.