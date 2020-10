Social Distance : Netflix dévoile la bande-annonce de sa série sur le confinement

Comme de nombreux secteurs, Netflix a également été fortement touchée par l'épidémie de coronavirus. Si son nombre d'abonnés ne cesse de croître depuis le confinement, les séries sont moins nombreuses à être proposées. En cause, les tournages mis en pause pour une durée indéterminé à cause des conditions sanitaires. Après avoir récemment annulé The Society (qui avait pourtant été renouvelée pour une saison 2) ou encore Altered Carbon et I Am Not Okay With This, la plate-forme annulait début septembre deux nouvelles séries, Le show de Big Show et Ashley Garcia: géniale et amoureuse.

Social Distance, une série Netflix sur le confinement

Heureusement, Netflix met tout en place pour retomber sur ses pieds. En août dernier, la plateforme dévoilait par exemple un épisode de Plan Coeur spécial confinement. Ce n'est pas tout : elle s'apprête à dévoiler le 15 octobre prochain une série américaine sur le confinement. Réalisée par l'équipe d'Orange is The New Black et intitulée Social distance, elle suit le confinement de 8 acteurs qui se sont eux-mêmes filmés. Parmi eux, Danielle Brooks, qui interprétait Taystee dans OITNB, Mike Colter (Luke Cage), Ali Ahn (Comment élever un super-héros) ou encore Asante Blackk (This is Us).

Une première bande-annonce dévoilée

Dans une première bande-annonce dévoilée ce jeudi, on retrouve les acteurs chez eux, derrière leur écran de tablette, ordinateur ou smartphone et partageant leur quotidien enfermés. "Cette expérience de distanciation sociale est universelle, mais chaque histoire est unique. (...) On espère pouvoir capturer ce moment et que la série aidera les gens à se rapprocher", expliquait l'équipe en avril dernier.