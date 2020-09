Netflix face au Covid-19 : la plateforme annule encore deux nouvelles séries

Netflix vs le Covid-19

Il y a quelques mois encore, Netflix était vue comme LA plateforme de streaming par excellence, capable de nous offrir des créations originales géniales (Mindhunter, The Witcher, Stranger Things...) et de se muer en sauveuse en renouvelant des séries annulées ailleurs (poke Lucifer). Mais depuis quelques semaines maintenant, l'image du site est en train de tourner.

Même si l'on ne s'en rend pas forcément compte actuellement en découvrant son catalogue régulièrement mis à jour, Netflix est elle aussi fortement impactée par l'épidémie de Covid-19. Malgré de nouveaux abonnés gagnés durant les différents confinements mis en place dans le monde, la plateforme voit en effet de nombreux tournages être mis en pause pour une durée indéterminée, la faute aux nouvelles conditions sanitaires difficiles à respecter sur les plateaux en fonction des pays.

Or, un tel contre-temps peut être dramatique pour ses finances (il faut toujours payer les équipes pour un rendement nul) et Netflix se retrouve désormais contrainte de faire des choix difficiles. Afin de colmater les fuites et sauver le budget de certaines créations à succès, elle n'a pas d'autres solutions que d'annuler des projets moins suivis ou déjà trop coûteux pour une popularité décevante.

Deux nouvelles séries annulées par Netflix

Aussi, après avoir récemment annulé The Society (qui avait pourtant été renouvelée pour une saison 2) ou encore Altered Carbon et I Am Not Okay With This, ce sont deux nouvelles séries, mises en ligne ces derniers mois, qui viennent déjà d'être sacrifiées par le site. D'après les informations de Deadline, ce sont Le show de Big Show et Ashley Garcia: géniale et amoureuse qui sont désormais annulées. Deux séries inconnues du grand public mais pas des plus jeunes puisqu'elles avaient pour coeur de cible les habitués des créations Disney Channel. Et on se doute que cette décision n'a pas été facile à prendre pour Netflix qui ne peut en effet pas se permettre d'abandonner cette cible familiale hautement convoitée par Disney+, sa nouvelle concurrente...

Seule bonne nouvelle pour les fans de Le show de Big Show et Ashley Garcia: géniale et amoureuse, ces deux séries ont chacune eu le temps de filmer un épisode spécial Noël. De fait, attendez-vous déjà à les retrouver d'ici décembre sur Netflix afin de leur dire au revoir d'une jolie façon.

Reste à savoir si ces énièmes annulations entacheront à nouveau l'image et le succès de Netflix. Face à ces décisions, il ne serait pas étonnant de voir le public se montrer plus frileux à l'idée de commencer une nouvelle série. Après tout, pourquoi commencer quelque chose qui pourrait être subitement annulée du jour au lendemain ? Si cette situation est courante pour les fictions des networks, la plateforme s'était longtemps distinguée par sa différence à ce niveau-là.