Netflix bientôt à court de séries et films inédits à cause du confinement ?

Que ferions-nous sans Netflix durant cette période de confinement ? Alors que l'on a l'interdiction de sortir de chez nous afin de mettre fin à la propagation du virus Covid-19, la plateforme de SVOD s'avère particulièrement utile pour occuper nos journées. Entre ses séries, films, documentaires, spectacles... on a de quoi se faire des marathons mémorables.

Netflix à l'arrêt

Pourtant, à en croire Ted Sarandos - le responsable des contenus de Netflix, il va devenir urgent de trouver de nouvelles occupations entre deux visionnages d'une série au risque de ne plus rien avoir à regarder. Impossible ? Et pourtant... Dans une émission de CNN, ce dernier a rappelé comment l'épidémie liée au coronavirus l'a déjà impactée.

"Chacune de nos production à travers le monde est arrêtée. Je crois que c'est un cas unique dans l'histoire. Et on a désormais énormément de personnes qui se retrouvent soudainement sans travail". En effet, on l'a appris récemment, les tournages de The Witcher, Stranger Things & autres oeuvres du genre sont actuellement en pause et ce pour une durée indéterminée.

Moins de contenus inédits dans les prochains mois ?

Le problème, c'est que cela va donc créer du retard dans ses plannings - si ses productions sont arrêtées elles ne pourront logiquement pas être mises en ligne dans les temps prévus, et donc créer un trou d'air au sein du catalogue. Alors, on vous rassure, une telle situation ne devrait pas avoir lieu durant ce confinement, "Nous travaillons avec beaucoup d'avance. On a vraiment de l'avance, donc je n'imagine pas de perturbation dans nos programmes d'ici les prochains mois".

Néanmoins, c'est bien l'après confinement qui pourrait être difficile pour Netflix. Si la plateforme se vante aujourd'hui d'avoir "des audiences en hausse" et des retours positifs de la part des abonnés, la fin de l'année - l'une des plus importantes avec la période de Noël, pourrait être un peu plus mouvementée avec un ajout limité de contenus "originals" : "Peut-être que, plus tard dans l'année, si cette situation s'éternise, vous allez commencer à réaliser que tout ne fonctionne pas normalement".

Les équipes se préparent

La bonne nouvelle tout de même, c'est que malgré l'arrêt des tournages et les confinements imposés aux équipes, ces dernières ne se laissent pas abattre par la situation et tentent de faire avancer les choses pour perdre le moins de temps possible. Prenant pour exemple la série d'animation Big Mouth, Ted Sarandos a dévoilé, "L'autre jour, ils ont fait une table ronde virtuelle. Nous avions 40 acteurs et scénaristes avec des exécutifs de Netflix en train de lire les nouveaux épisodes. Les gens s'adaptent et se préparent pour le moment où l'on pourra reprendre le travail."

C'est dans ces moments-là où l'on regrette encore plus le report du lancement de Disney+ en France !