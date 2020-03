Nicky Larson débarque sur Netflix : tous les films de l'anime enfin disponibles

Nicky Larson a peut-être 34 ans, mais le détective privé le plus connu du monde des mangas n'a pas pris une ride et fascine toujours autant le public. Après avoir été le héros d'un nouveau film d'animation en 2019 avec "Private Eyes" - disponible sur ADN, et eu le droit à une adaptation live-action au cinéma avec Philippe Lacheau cette même année, le voilà qui débarque aujourd'hui sur Netflix.

Nicky Larson débarque sur Netflix

Alors non, la plateforme de SVOD ne va pas proposer l'intégralité de la cultissime série diffusée au Japon entre 1987 et 1991 (et dans le Club Dorothée chez nous), mais l'offre proposée par le site se révèle déjà très satisfaisante en cette période de confinement.

Sur Twitter, Netflix a en effet annoncé la mise en ligne, à compter de ce jeudi 19 mars, des OAV "Bay City Wars" (1990) et "Complot pour un million de dollars" (1990), des téléfilms "Services Secrets" (1995), Goodbye My Sweetheart (1997) et La Mort de City Hunter (1999), ainsi que du film "Amour, Destin et un Magnum 357" (1989).

Malheureusement, pas de trace de l'adaptation portée par Jackie Chan en 1993 et ces films ne seront pas proposés dans la version HD récemment sortie au Japon. Toutefois, on aura le choix entre la VOSTFR et l'incontournable VF portée par l'excellent comédien Vincent Ropion et ça, ça fait plaisir !