The Society saison 2 : la série annulée, le créateur révèle ce qui aurait dû être dans la suite

Des réponses au programme

Renouvelée dans un premier temps par Netflix pour une saison 2, The Society a finalement été annulée par la plateforme de streaming la semaine passée, la faute à l'épidémie de Covid-19 qui a mis à mal la production des nouveaux épisodes et fait exploser le budget potentiel nécessaire. Une déception pour les nombreux fans, mais également pour Christopher Keyser, le créateur.

Le papa de la série l'a en effet confié à Variety, lui et son équipe savaient exactement dans quelle direction aller. Et visiblement, c'était celle des réponses : "On a passé beaucoup de temps à réfléchir aux raisons qui ont fait que les enfants de West Ham en soient là. Quelle a été la cause de cela ? Comment pourraient-ils revenir ?"

Une suite plus sombre

Mais ce n'est pas tout, en plus d'explorer davantage la piste du gigantesque champ, l'équipe créative de The Society avait pour objectif de s'intéresser "à la création de ce que l'on appelle 'l'avant-poste' et son éventuel conflit avec la ville concernant le contrôle général." A ce sujet, la série aurait par ailleurs pu prendre "une tournure bien plus sombre".

Selon Christopher Keyser, ces conflits et ces mystères auraient permis à The Society "de soulever de nombreuses questions sur la façon que l'on a de traiter les autres, la façon dont nous créons nous-mêmes notre système de caste et de sous-classes. Cela avait d'énormes implications politiques, aurait donné naissance à de nouvelles relations et aussi résolu certaines questions comme qui est au pouvoir, qui ne l'est pas". Des pistes alléchantes sur le papier qui ne devraient donc jamais être exploitées. Oui, on n'aurait jamais dû lire ces révélations, notre seum est encore plus intense désormais...