Netflix teste la lecture aléatoire de films et séries

Un porte-parole de Netflix a d'ailleurs confirmé à Variety que "le but de ce test est de permettre aux membres de trouver plus facilement quelque chose à regarder". Après la nouvelle fonctionnalité qui est de pouvoir "verrouiller l'écran" sur l'appli depuis votre smartphone, la plateforme de streaming a donc trouvé encore une bonne idée pour nous faciliter la vie.

Cette fonction pourrait devenir définitive et arriver en France

En plus de vous aider pendant vos soirées, vos journées et même vos week-end Netflix, le service de streaming où vous pouvez mater des séries en accéléré essaye aussi de ressembler à la télévision comme on l'utilisait avant les plateformes. "En fin de compte, la société souhaite que l'expérience de Netflix ressemble davantage à celle de la télévision traditionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez l'allumer et que quelque chose commence à jouer" a ainsi expliqué Tech Crunch, premier média à avoir rapporté l'information.

Un porte-parole de Netflix a quant à lui précisé au média que cette phase de test du bouton "Shuffle Play" a commencé à "se déployer aux membres du monde entier le mois dernier et uniquement sur les appareils de télévision". La société qui a changé nos habitudes en matière de visionnage a aussi déclaré à The Verge : "Nous effectuons ces tests dans différents pays et pour différentes périodes - et nous ne les rendons largement disponibles que si les gens les trouvent utiles".

Ce mode de lecture aléatoire devrait donc arriver aux Etats-Unis mais aussi en France et dans le reste du monde de façon définitive si les testeurs sont contents de cette nouveauté. TechCrunch a d'ailleurs assuré que "Netflix n'a pas encore décidé si et quand elle lancera publiquement une fonction de lecture aléatoire, car elle doit d'abord recueillir les réactions de chaque test différent et comparer les résultats". Alors on croise les doigts !