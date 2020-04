Netflix : cette nouvelle fonctionnalité est parfaite si vous regardez des séries sur votre portable

Si vous regardez Netflix sur votre portable et que vous êtes du genre maladroit, la toute nouvelle fonctionnalité mise en place par la plateforme devrait vous plaire : il est désormais possible de verrouiller l'écran et d'ainsi éviter de revenir en arrière par erreur en plein visionnage.

Netflix lance la fonctionnalité "vérouiller l'écran"

