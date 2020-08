Plan Coeur de retour : Netflix annonce un épisode bonus spécial confinement et coronavirus

Vous n'en pouvez plus de voir les journaux télévisés faire le décompte des morts et des contaminés par le Covid-19 ? Vous avez banni le mot "coronavirus" de vos conversations ? Vous ne supportez plus l'odeur du gel hydroalcoolique ? Mauvaise nouvelle, il est inutile de compter sur les séries pour vous changer les idées.

Loin des yeux mais pas du coeur

Tandis que de nombreuses séries américaines (Grey's Anatomy, The Resident, New Amsterdam...) profiteront de leurs nouveaux épisodes pour s'attaquer à cette épidémie, les créateurs Français ont eux aussi décidé de s'y atteler. Netflix vient de l'annoncer, Plan Coeur va ainsi nous offrir un épisode spécial confinement, tourné dans le plus grand des secrets, ce mercredi 26 août.

Intitulé "Plan Confiné.e.s", celui-ci - dont la première bande-annonce déjantée est déjà disponible, mettra en scène la nouvelle vie des héroïnes durant cette période compliquée marquée par l'isolation, la peur de l'inconnu ou la parano, mais également par des questions existentielles comme : "Est-ce que faire l'amour en levrette est une pratique safe ou à risque face au virus ?"

Tandis qu'une saison 3 de la comédie n'a toujours pas été officialisée par la plateforme, cet épisode bonus devrait permettre aux fans de garder espoir pour la suite. En cas de gros succès, Netflix pourrait en effet se laisser convaincre de poursuivre l'aventure.