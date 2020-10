Riverdale saison 5, The Flash saison 7... les dates de sortie des séries de la CW enfin dévoilées

La rentrée des séries de la CW est décalée à 2021, la faute à l'épidémie de Covid-19 qui a bouleversé les conditions de tournage aux USA et au Canada, pays où sont enregistrées les différentes fictions de la chaîne. Une éternité pour les téléspectateurs, d'autant plus que des chaînes comme ABC, CBS ou bien la Fox et NBC ont déjà progressivement repris les diffusions de leur côté.

Les retours des séries de la CW enfin datés

Heureusement, afin de nous aider à patienter et nous prouver que les choses avancent dans le bon sens en coulisses, la CW vient d'officialiser les dates de retour de ses nombreuses séries. Et sans surprise, il faudra attendre la mi-janvier avant de pouvoir (enfin) en reprendre plein les yeux, et jusqu'à février pour les fictions du Arrowverse qui se feront désirer.

17 janvier 2021 : Batwoman (saison 2)

18 janvier 2021 : All American (saison 2

20 janvier 2021 : Riverdale (saison 5) & Nancy Drew (saison 2)

21 janvier 2021 : Walker (saison 1) & Legacies (saison 3)

24 janvier 2021 : Charmed (saison 2)

8 février 2021 : Black Lightning (saison 4)

23 février 2021 : The Flash (saison 7) & Superman et Lois (saison 1)

La question que l'on peut désormais se poser est la suivante : cet important report dans la diffusion de ces nouvelles saisons aura-t-il un impact sur le nombre d'épisodes qui les composeront ? On l'a récemment appris, CBS - qui a déjà repris une partie de ses programmes, a en effet pris la décision de raccourcir les saisons de ses séries cultes comme NCIS, Young Sheldon ou SWAT afin de ne pas perturber sa grille habituelle et faire des économies.

Or, avec des saisons attendues en début d'année prochaine et qui devraient s'étendre jusqu'à mai/juin, il est difficile de ne pas imaginer des commandes réduites à 13/16 épisodes, comme c'est par exemple régulièrement le cas pour Legends of Tomorrow.