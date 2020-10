NCIS, Young Sheldon, SWAT... CBS annule plein d'épisodes de ses séries à cause du Covid-19

Vous comptiez sur les nouvelles saisons de vos séries préférées pour vous changer les idées en cette période compliquée ? Mauvaise nouvelle, elles non plus n'échappent pas à la terrible crise qui frappe actuellement le monde entier. Alors que la plupart d'entres elles ont déjà été amputées de plusieurs épisodes au printemps dernier suite aux mesures de confinement mises en place aux USA afin de lutter contre le Covid-19, la situation devrait se répéter cette année.

Moins d'épisodes pour les séries

A en croire les informations de Deadline, CBS aurait en effet pris la décision de réduire les nouvelles saisons de ses séries habituelles produites par CBS Studios. Ainsi, en lieu et place des 22 épisodes initialement prévus pour chacune, le carnet de commandes devrait finalement osciller entre 16 et 18 épisodes.

Au programme ? La saison 11 de Blue Bloods, la saison 5 de Bull, la saison 3 de Magnum, la saison 18 de NCIS, la saison 7 de NCIS New Orleans et la saison 4 de SEAL Team seront seulement composées de 16 épisodes. Du côté de la saison 3 de The Neighborhood et de la saison 12 NCIS Los Angeles, ce sont 18 épisodes qui seront à venir. Enfin, la saison 2 de The Unicorn sera quant à elle toujours composée de 13 épisodes, comme c'était prévu depuis le début.

A noter par ailleurs que d'autres séries de la chaîne, mais produites par des studios extérieurs, devraient également être concernées par ces changements. Tout est encore en négociation pour le moment, mais Mom (saison 8), Young Sheldon (saison 4) ou encore All Rise (saison 2) et SWAT (saison 4) devraient rapidement perdre du contenu pour atteindre des formats à 16 / 18 épisodes.

Un choix inévitable

Une situation surprenante ? Pas tant que ça. Avec la reprise tardive des tournages, cette réduction des saisons permettra à CBS de maintenir son planning habituel et de ne pas empiéter sur la saison estivale 2021, traditionnellement moins suivie à la télévision étant donné que les téléspectateurs profitent plus facilement des beaux jours pour sortir dehors. Surtout, entre la perte d'épisodes en mai dernier et l'augmentation des coûts de production suite aux nouveaux protocoles de sécurité mis en place sur les plateaux, la chaîne a logiquement besoin de faire des économies pour ne pas plonger.

La question que l'on peut désormais se poser est la suivante : CBS sera-t-elle la seule à prendre de telles mesures ou bien ABC, NBC, la Fox ou encore la CW vont-elles suivre le même chemin ? Réponse dans les prochaines semaines.

La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cette fois-ci les scénaristes sont prévenus à l'avance, ce qui nous évitera des fins de saisons bâclées.