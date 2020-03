Grey's Anatomy saison 16 : pas de vraie fin, la série va s'arrêter plus tôt que prévu cette année

Une fin précoce pour Grey's Anatomy

On le craignait, c'est désormais officiel, la fin de la saison 16 de Grey's Anatomy sera frustrante. Quelques jours seulement après la suspension du tournage face à l'épidémie liée au coronavirus, ABC - la chaîne américaine qui diffuse la fiction médicale, a en effet choisi de stopper les frais et donc de tourner la page.

Comme le révèle TVLine, "Le Grey Sloan Memorial Hospital va fermer ses portes plus tôt que prévu. (...) ABC a décidé de ne pas reprendre la production de la saison 16, qui prendra donc fin un mois plus tôt." Aussi, sur les 25 épisodes initialement commandés, seuls 21 seront donc proposés cette année et seuls 2 sont encore à venir.

4 épisodes aux oubliettes

De fait, sortez votre agenda et notez : le 2 avril prochain ABC diffusera 'Sing It Again' qui servira d'avant-dernier épisode et qui verra Owen et Link aider une vieille femme incapable d'arrêter de chanter après avoir été opérée. Puis, c'est le 9 avril que sera diffusé 'Put on a Happy Face' en guise de grand final.

Au programme de ce faux dernier épisode ? "Link tentera de convaincre Amelia de ne pas faire trop d'effort durant les dernières étapes de sa grossesse, Hayes posera une question surprenante à Meredith et Owen fera une découverte choquante".

Bref, un épisode classique qui n'aura rien d'un grand final, ce qui est une déception quand on pense à la nouvelle tragédie que les scénaristes viennent de débuter cette semaine. Surtout, TVLine le révèle, aucune décision n'a encore été prise concernant les 4 épisodes restants. Seront-ils utilisés/tournés lors de la saison 17 ou les auteurs vont-ils être contraints de faire des coupes dans leurs intrigues ? A suivre...