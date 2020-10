Bull saison 5 : Covid-19, secrets, amour... premières infos sur la suite de la série

Une saison 5 en cours

Et oui, la saison 4 de Bull est déjà terminée. Composée de moins d'épisodes qu'habituellement, la faute à l'épidémie de Covid-19 qui est venue interrompre le tournage, M6 a donc diffusé un final improvisé ce vendredi 23 octobre 2020. Cependant, on vous rassure tout de suite, la série portée par Michael Weatherly est loin d'avoir dit son dernier mot.

CBS - la chaîne qui diffuse Bull aux USA, a confirmé la nouvelle au printemps dernier : une saison 5 a été commandée et elle se trouve actuellement en plein tournage. Aucune date de diffusion n'est encore connue pour la France (pas avant 2021), mais on sait déjà que les Américains pourront découvrir les nouveaux épisodes dès le 16 novembre prochain.

Le Covid à l'honneur

Et du côté des intrigues ? A l'instar de nombreuses autres séries, notamment du côté médical, Bull profitera de l'épisode 1 - intitulé "My Corona", pour s'attaquer au terrible virus et mettre en scène ce nouveau monde masqué et aux gestes barrières imposés. "Mais il ne va pas s'agir d'une série qui va encore surfer complètement sur le coronavirus" a néanmoins tenu à tempérer Michael Weatherly auprès de TVInsider, "Ca va surtout vous faire rire et vous permettre de penser, 'Quelle époque complètement folle'". Pour faire simple, les scénaristes détourneront un peu le sujet afin de garder un lien avec le monde réel sans pour autant perdre la notion de divertissement.

Dans la tête de Bull

De quelle façon ? A en croire les premiers détails, les créateurs apporteront notamment une touche créative inattendue. L'interprète de Jason Bull l'a en effet confié, "C'est un épisode qui sera complètement centré sur Bull, on va vraiment être dans sa tête.". Une révélation approuvée par Geneva Carr (Marissa Morgan), qui a de son côté précisé, "Ca va briser le 4ème mur. C'est très étrange, fantastique et très personnel. Je ne vais pas trop en dire, mais c'est du génie". Préparez-vous à voir de nombreux mystères se dissiper cette année concernant votre expert préféré.

De l'amour

Cette saison 5 sera également chargée côté amour. Suite à l'arrivée du bébé Astrid dans leur vie, Bull et Izzy (Yara Martinez) vont effectivement longuement réfléchir à leur relation et à l'idée de se marier à nouveau. "Ca va apporter un peu de chaleur et de coeur à la série, une sensation que l'on recherche tous en ce moment" a confié Michael Weatherly. Une courte confession qui nous laisse déjà espérer de jolies choses touchantes et moins de drama. Youpi.

Les débuts de Chunk

Enfin, les prochains épisodes seront également l'occasion pour Chunk (Christopher Jackson) de faire ses premiers pas en tant qu'avocat. Un nouveau rôle qui se révélera compliqué à assumer au début, mais qui nous promet des moments plutôt cool à l'écran. Alors que son véritable nom sera (enfin) révélé, l'une de ses premières affaires le verra affronter... son pote Benny (Freddy Rodríguez). Et ce duel à la barre devrait être très drôle à suivre.