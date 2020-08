Good Doctor saison 4 : comme Grey's Anatomy, la série s'attaquera au Covid-19

Ne comptez pas sur vos séries préférées pour vous changer les idées à la rentrée. Alors que le monde ne tourne plus très rond depuis le début de l'épidémie de Covid-19, les scénaristes aux USA ont décidé de s'emparer de cette crise sanitaire afin d'imaginer de nouvelles histoires. Ainsi, en plus de Grey's Anatomy et The Resident, c'est Good Doctor qui s'attaquera également au problème.

Le Covid-19 au coeur des intrigues

Peu d'informations sont actuellement connues sur les ambitions des créateurs, mais TVLine rapporte déjà que la saison 4 "s'ouvrira avec une intrigue centrée sur l'évolution de la pandémie qui a déjà causé la mort de plus de 159 000 personnes aux USA" et que le sujet pourrait être traité "lors d'un double épisode".

Faut-il en conclure que Good Doctor ne traitera donc plus du Covid-19 une fois la diffusion terminée ou, au contraire, ce virus sera-t-il introduit dès le début afin de servir de fil rouge tout au long de la saison ? Le mystère reste entier à l'heure actuelle, mais une chose est sûre, les scénaristes devront faire travailler leur imagination afin de ne pas se répéter. Souvenez-vous, la saison 2 voyait déjà les médecins de cette fiction médicale affronter un virus mortel...

Un tournage retardé

Pour l'anecdote, cette saison 4 pourrait mettre du temps à se préparer et débarquer sur nos écrans. Là où le tournage devait initialement débuter la semaine prochaine à Vancouver, les équipes (techniciens, acteurs) auraient encore quelques doutes sur les moyens mis en place pour éviter la moindre contamination sur les plateaux. Auprès de Deadline, un porte-parole de Sony Pictures Television a révélé, "Il y un problème avec les tests, nous travaillons dessus auprès du BC Council afin de le résoudre".

En cas de doute sur la façon d'avancer face à cette crise, ils peuvent toujours demander conseil aux productions d'Un si grand soleil ou Plus belle la vie.