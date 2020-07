The Resident saison 4 : le coronavirus sera au coeur d'épisodes émouvants et tragiques

Vous en avez marre d'entendre parler de l'épidémie de Covid-19 un peu partout ? Pas de chance, la crise sanitaire mondiale va prochainement s'inviter dans vos séries préférées. A l'instar de Grey's Anatomy, The Resident - la fiction médicale de la Fox portée par Matt Czuchry et Emily VanCamp, abordera ce sujet au cours de la saison 4.

Le Covid-19 à l'hôpital de The Resident

"Notre premier épisode s'intéressera aux premiers jours de l'épidémie et se concentrera sur les conséquences sur nos médecins et infirmières héroïques qui risquent leurs vies quotidiennement" a révélé Amy Holden Jones - co-créatrice, lors d'une interview accordée à Us Weekly. Et forcément, à l'image de ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, cet épisode ne sera qu'une introduction au nouveau monde dans lequel on vit.

Même si ce coronavirus ne devrait pas être omniprésent et au coeur de toutes les affaires médicales à venir, ce virus fera ainsi partie de la nouvelle vie des personnages, "Sur le long-terme, les conséquences du Covid-19 vont se poursuivre, même lorsque l'on trouvera un vaccin. Donc ça sera également le cas dans la série".

Des histoires émouvantes

Une décision qui pourra frustrer les plus angoissés du moment, mais qui est considérée comme logique par Amy Holden Jones. Selon elle, le travail de son équipe - composée de professionnels de la médecine, est la meilleure façon de rendre hommage aux personnes directement impactées par la crise, "Les histoires [des médecins qu'ils côtoient en coulisses, ndlr] sont émouvantes, profondes, tragiques. Et elles continuent de s'accumuler jusqu'à ce jour. On espère pouvoir partager rapidement tout ce que l'on a appris".

Le point positif pour les hypocondriaques parmi vous, c'est que la saison 4 de The Resident ne débarquera pas avant 2021 sur nos écrans. Qui sait, peut-être que le virus aura subitement disparu d'ici là...