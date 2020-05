The Resident : une saison 4 commandée pour la série médicale

Après Good Doctor, New Amsterdam et Grey's Anatomy dont la saison 16 a été interrompue suite au confinement, TF1 diffuse depuis le 22 avril la saison 1 de The Resident. Aux Etats-Unis, la série qui dévoile les coulisses pas très glorieuses d'un hôpital a été lancée en 2018 et la saison 3 s'est achevée le 7 avril dernier.

The Resident aura bien une saison 4

Les fans de The Resident peuvent souffler : la série aura bien une saison 4 ! Ce n'était pas vraiment gagné puisque le show avec Matt Czuchry, Manish Dayal et Emily VanCamp ne brille pas vraiment par ses audiences. Ce lundi 19 mai, FOX qui diffuse la série outre-Atlantique a officiellement commandé une saison 4 du show. Une bonne nouvelle puisque la saison 3 s'est terminée plus tôt que prévu suite à la crise du Coronavirus (trois épisodes ont été supprimés).

Les épisodes attendus en 2021

Comme pour les séries de la CW dont Riverdale et The Flash, FOX prévoit de lancer ses nouvelles saisons en 2021 et il faudra donc patienter de longs mois avant de retrouver les médecins de Chastain. En attendant, TF1 diffuse ce mercredi 20 mai les deux derniers épisodes de la saison 1 de The Resident qui seront suivis dès la semaine prochaine par le début de la saison 2.