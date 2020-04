Grey's Anatomy saison 16 : quand la suite de la série sera-t-elle diffusée sur TF1 ?

Triste nouvelle pour les fans français de Grey's Anatomy, la série ne sera pas présente sur TF1 ce mercredi 22 avril. Au contraire, c'est la saison 1 de The Resident qui sera diffusée à sa place. Une situation frustrante pour de nombreux téléspectateurs puisque ce remplacement va s'effectuer alors même que la saison 16 de la fiction médicale n'a pas été diffusée dans son intégralité, mais une situation également inévitable.

Une diffusion arrêtée logiquement

Invité d'Europe 1 ce mercredi, Xavier Gandon - le directeur des programmes de TF1, a en effet reconnu que la chaîne était dans l'incapacité de proposer de nouveaux épisodes, la faute... à l'épidémie de coronavirus : "On est dans cette période de crise, liée à des problèmes de livraison, où l'on a des séries qu'on était en train de diffuser et dont la production s'est arrêtée aux USA ou au niveau du doublage. Les comédiens de doublage n'ont pas pu doubler les nouveaux épisodes".

Oui, à l'instar de ce que connait Netflix avec certaines séries qu'elle diffuse en US+24 (Riverdale par exemple), TF1 était donc à court d'épisodes de Grey's Anatomy en français. Cependant, rassurez-vous, cette situation ne sera que temporaire et la chaîne compte évidemment se rattraper d'ici quelques mois. Toujours sur Europe 1, Xavier Gandon a reconnu qu'il restait encore 8 épisodes à diffuser et qu'ils le seront "vraisemblablement à la rentrée". Traduction : en septembre. Et si jamais vous n'avez pas la patience d'attendre, on vous révèle déjà tout ce qui vous attend dans la suite ICI. Vous pouvez aussi acheter les épisodes sur MyTF1VOD.

L'avantage de Netflix, c'est que même s'il n'y a pas de VF, il est tout de même possible de découvrir les épisodes en VO et sous-titrés...