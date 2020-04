Riverdale saison 4 : l'épisode 17 pas dispo en VF, Netflix explique la (très bonne) raison

Pas de VF pour l'épisode 17 de Riverdale saison 4

La saison 4 de Riverdale a fait un retour en fanfare sur Netflix avec un nouvel épisode musical mettant à l'honneur Hedwig and the Angry Inch (comédie musicale de 1998) ! Un nouvel épisode musical qui a pas mal fait réagir à cause du bisou entre (SPOILER) et (SPOILER)... et parce qu'il n'est pas dispo en VF sur la plateforme.

On peut seulement le mettre en VO ou VOSTFR : "Aujourd'hui, @NetflixFR m'a beaucoup déçu. Deux semaines que j'attends Riverdale, et je tombe uniquement sur un épisode en VO", "NANNN L'ÉPISODE 17 DE RIVERDALE N'EST PAS EN VF @NetflixFR POURQUOI ?????", "Attendez attendez là sah on attend 3 mois pour un épisode et ils se permettent de le mettre seulement en VO", "eh le dernier épisode de riverdale il est en anglais ils se foutent de la g*eule de qui", peut-on lire sur Twitter.