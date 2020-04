Riverdale saison 4 : surprise, l'épisode musical sera porté par un élément très important des comics

Un épisode musical coloré

Ce mercredi 15 avril 2020 n'est pas seulement marqué par l'anniversaire d'Emma Watson. C'est également à cette date que la CW diffusera l'épisode 17 de la saison 4 de Riverdale, qui sera le troisième épisode musical de la série. Et après des hommages à Carrie et Heathers, c'est le film Hedwig and the Angry Inch qui sera au centre des nouvelles histoires et chorégraphies.

Roberto Aguirre-Sacasa (le créateur) l'a assuré auprès de Decider, il s'agira d'un nouvel épisode plus coloré, joyeux et positif qui contrastera avec le reste de la saison, "On venait tout juste de refermer un chapitre à la fois compliqué, dense et plein de mystère avec Stonewall Prep, donc là on voulait quelque chose de rafraîchissant, de nouveau et de fun", et qui permettra surtout à Riverdale de mettre ENFIN en scène un élément très important des comics Archie dont elle est adaptée.

The Archies ENFIN à l'écran

En effet, Archie n'est pas seulement un lycéen qui se retrouve au centre d'intrigues totalement WTF, il est également à la tête d'un groupe de musique ultra cool : The Archies. Un concept vaguement aperçu dans l'épisode 4 de la saison 3, qui sera cette fois-ci central à l'histoire. Et ce n'est peut-être qu'un détail pour vous, mais c'est un vrai bonheur pour toute l'équipe créative.

"On parle du groupe The Archies depuis, littéralement, le tout premier épisode" a confessé Roberto Aguirre-Sacasa. Or, quand lui et sa team ont réalisé, "Oh non, il ne nous reste plus que 4 épisodes avec ce groupe au lycée. Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais", ils ont rapidement compris l'importance de profiter de cet épisode musical pour enfin concrétiser leur rêve.

Ainsi, à cette occasion, le groupe composé notamment de Archie, Betty, Jughead et Veronica reprendra le tube mondial 'Sugar, Sugar', et offrira une petite vague de nostalgie à tous les fans. Selon le créateur, la présentation de ce groupe à l'écran est la preuve qu'une page s'apprête à se tourner dans l'histoire de la fiction : "C'est marrant, lorsque l'on a débuté Riverdale, il y a quasiment une directive qui était de ne surtout pas trop parler de trucs au lycée, parce que les séries du genre n'étaient plus à la mode. Et là, le studio et la chaîne sont venus nous voir pour nous dire, 'Hey, vous allez bien mettre en scène le groupe du lycée, hein ? Vous allez faire The Archies ?'"