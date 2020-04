Les 15 meilleures punchlines d'Hermione dans Harry Potter

Happy Birthday Emma Watson

Bon anniversaire Emma Watson ! L'interprète d'Hermione Granger dans la saga Harry Potter a eu 30 ans aujourd'hui. Alors oui, depuis son personnage de sorcière née dans une famille de moldus et première de la classe au début tête à claques qui devient badass, l'actrice britannique a tourné dans d'autres oeuvres. Autres que celles imaginées par J.K. Rowling. La star a notamment joué la Belle dans le live-action de La Belle et la Bête, dans Le Monde de Charlie avec Logan Lerman et Ezra Miller, dans The Bling Ring de Sofia Coppola, dans The Circle avec Tom Hanks ou encore plus récemment dans Les Filles du docteur March avec Saoirse Ronan, Florence Pugh, Timothée Chalamet, Louis Garrel...

Mais son rôle de BFF de Ron (incarné par Rupert Grint, qui sera bientôt papa pour la première fois) Harry (interprété par Daniel Radcliffe) reste celui qui l'a fait connaître du public et qui a sans doute marqué le plus les spectateurs. Alors à l'occasion de son anniv, et parce qu'en plus Harry Potter à l'école des sorciers (le premier volet de la franchise) a été diffusé ce mardi 14 avril 2020 sur TF1, voilà les 15 meilleures punchlines d'Hermione.

On se souvient tous par exemple de son air condescendant quand elle lâché à Ron en pleine classe : "Stop, stop, stop ! Tu vas finir par crever un oeil a quelqu'un. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer ! C'est LevioOosa, et non LeviosaAa !". Bon cette citation et trop culte, alors elle ne compte pas dans les 15, elle est en bonus !