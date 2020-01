Timothée Chalamet et Louis Garrel : talent caché, tournage... Ils répondent à l'Interro Surprise

Timothée Chalamet et Louis Garrel dans Les filles du Dr March

Timothée Chalamet et Louis Garrel sont à l'affiche du film Les Filles du Dr March, qui sort ce mercredi 1er janvier 2020 au cinéma. Les deux stars jouent dans la nouvelle adaptation des Quatre filles du Dr March (Little Women en version originale), le classique de la littérature signé Louisa May Alcott. Ils y incarnent respectivement Theodore Laurence alias Laurie et Friedrich Bhaer.

Un long-métrage réalisé par Greta Gerwig, notamment héroïne de Frances Ha et réalisatrice de Lady Bird. Timothée Chalamet et Louis Garrel y sont entourés d'un casting 5 étoiles à leur image, avec entre autres Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Meryl Streep et Bob Odenkirk.

Talent caché, tournage... Ils se confient

Le héros de Call Me by Your Name ou encore My Beautiful Boy et le comédien qui a notamment tourné dans Les chansons d'amour et Les Amours imaginaires se sont essayés au jeu de l'Interro Surprise lors de leur passage à Paris. Ils ont répondu aux questions de PRBK dans le cadre de la promotion des Filles du Dr March.

Louis Garrel a notamment évoqué le talent caché de Timothée Chalamet, à savoir le rap. "Il sait très bien faire du rap" a-t-il assuré, avant que le principal intéressé ne nuance : "J'essaie", mais "j'étais plus jeune, maintenant j'ai arrêté".

L'acteur franco-américain a ensuite révélé que son aîné n'arrêtait pas de chanter des tubes de Claude François sur le tournage. "J'aimais bien déconcentrer Timothée des fois et le faire rigoler" a aussi ajouté Louis Garrel, "Et au début il aimait bien, mais après il a commencé à me détester (rires)".

