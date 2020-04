Riverdale saison 4 : un baiser pour (SPOILER) et ça ne va pas faire plaisir à tout le monde !

Après Carrie et Heathers, Riverdale a mis à l'honneur Hedwig and the Angry Inch dans son nouvel épisode musical diffusé ce mercredi 15 avril sur la CW et dispo en US+24 sur Netflix en France. Et comme l'avait laissé entendre le créateur de la série, on a eu droit à un gros rapprochement dans ce nouvel inédit très attendu.

Barchie, le come back

Un peu plus tôt dans la saison, pour tromper les étudiants de Stonewall Prep, Archie (KJ Apa) et Betty (Lili Reinhart) échangeaient un baiser "pour de faux". Sauf qu'on sentait bien que les sentiments commençaient à renaître entre les deux personnages. Et on a pas eu tort (sorry les teams Bughead et Varchie). Dans l'épisode 17 de la saison 4 de Riverdale, Archie et Betty se sont de nouveau embrassés et cette fois, ce n'était pas un fake ! Alors que ça n'allait pas hyper bien dans leurs couples respectifs, les deux "amis" ont évoqué leurs souvenirs d'enfance, partagé une chanson... et se sont embrassés. A la fin de l'épisode, ils se regardaient longtemps à la fenêtre (une scène teasée par le créateur) ce qui correspond en langage Riverdale à beaucoup d'attirance et de désir.