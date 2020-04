Riverdale saison 4 : un nouveau rapprochement à venir pour Betty et Archie ?

Après plusieurs semaines de pause, Riverdale revient le 16 avril sur Netflix. Le tournage de la saison 4 est toujours interrompu suite à la pandémie de Coronavirus et on ne sait pas si les acteurs pourront mettre en boîte les derniers épisodes. Mais cette fin de saison 4 pourrait bien réserver une grande surprise aux fans de Barchie, le "couple" formé par Betty (Lili Reinhart) et Archie (KJ Apa).

Barchie, le retour ?

Dans l'épisode 15 dans lequel on a enfin appris la vérité sur le sort de Jughead (spoiler : il n'a jamais été mort comme on s'en doutait), Archie et Betty se sont de nouveau embrassés pour tromper les élèves de Stonewall Prep. Sauf que ce baiser semblait (un peu) inquiéter Jughead (Cole Sprouse) et Veronica (Camila Mendes). Et s'ils avaient raison de flipper ? Sur son compte Twitter, Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur et showrunner de Riverdale, a posté une nouvelle photo qui va faire plaisir aux fans de Barchie : on peut les voir chacun à sa fenêtre, se regardant. Une image qui fait penser aux débuts de la série quand Betty et Archie échangeaient de longs regards lourds de sens.