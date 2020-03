Riverdale saison 4 : voici la date de retour de la série sur Netflix

La pandémie de Coronavirus qui sévit dans le monde entier a plus d'une conséquence. D'abord sur la population puisque plus de 3 milliards de personnes seraient actuellement confinées chez elles dont les habitants de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Inde ou encore une partie des Etats-Unis. Suite à ces décisions pour tenter de limiter la propagation du virus, de nombreux tournages ont été interrompus. Riverdale, qui est tournée à Vancouver au Canada, a d'ailleurs été l'une des premières séries impactées : le tournage a été suspendu le 11 mars après qu'un membre de l'équipe a été en contact avec une personne malade. Logiquement donc, la diffusion des épisodes a été retardée.

La saison 4 de Riverdale revient le...

L'épisode 16 de la saison 4, le dernier en date, a été mis en ligne le 12 mars sur Netflix et il faudra encore attendre un peu plus de 15 jours avant de pouvoir découvrir l'épisode 17 qui est un épisode musical centré sur Hedwig and the Angry Inch. Initialement prévu pour le 9 avril, ce nouvel inédit de Riverdale sera finalement dispo le 16 avril sur la plateforme.

Pour l'instant, on ne sait pas encore à quel point Riverdale sera impactée suite à la pandémie et l'interruption du tournage. La production va-t-elle décidé d'écourter la saison 4, comme c'est le cas pour la saison 16 de Grey's Anatomy ? La diffusion du dernier épisode était à l'origine prévue pour le 14 mai 2020.

La CW reprogramme ses séries

En plus de Riverdale, d'autres retours de séries ont été annoncés par la CW. On sait donc quand reviendront Katy Keene, la saison 6 de The Flash ou encore la saison 5 de Supergirl. Ces annonces ne concernent pas Charmed, Dynastie et Roswell, New Mexico qui sont actuellement toujours diffusées aux USA. Le lancement de la saison 7 de The 100 est maintenu au 20 mai et celui de Stargirl aura bien lieu le 19 mai comme prévu.

Quant à la saison 2 de Legacies, la série de l'univers de The Vampire Diaries, l'épisode 16 diffusé la semaine dernière a servi de "final de printemps" selon sa créatrice Julie Plec. De nouveaux épisodes devraient être tournés après la fin de la pandémie. Voici les dates de retour des séries sur la CW :

Batwoman (saison 1) : 26 avril

The Flash (saison 6) : 21 avril

In the Dark (lancement de la saison 2) : 16 avril

Katy Keene (saison 1) : 16 avril

Legends of Tomorrow (saison 5) : 21 avril

Nancy Drew (saison 1) : 8 avril

Supergirl (saison 5) : 26 avril