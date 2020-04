Grey's Anatomy saison 16 : raisons du départ d'Alex, couples... ce que vous allez voir dans la suite

Le Grey Sloane Memorial ferme momentanément ses portes sur TF1. Ce mercredi, la chaîne diffuse les épisodes 10 et 11 de la saison 16, les derniers avant un moment. Confinement oblige, TF1 n'a pas pu terminer les épisodes restants, Grey's Anatomy venant tout juste de prendre fin aux Etats-Unis. Afin de garantir la sécurité des équipes et notamment des doubleurs, le show reviendra donc plus tard avec les 10 épisodes restants.

Les raisons du départ d'Alex

C'est évidemment une chose que vous attendez forcément : oui, vous allez bien découvrir les raisons du départ d'Alex suite à la décision de Justin Chambers de quitter la série. Il faudra cependant patienter jusqu'à l'épisode 16 pour découvrir pourquoi le médecin a décidé de quitter la ville, sa femme Jo (Camilla Luddington) et ses amis. Pour info, sachez que les scénaristes ont hésité entre trois options. Si vous ne voulez pas attendre et que vous n'avez pas peur des spoilers, vous pouvez déjà retrouver sur PRBK toutes les explications sur les adieux d'Alex dans Grey's Anatomy.

Des couples en danger

La suite - et fin - de la saison 16 de la série médicale ne sera pas toute rose pour les couples. Plusieurs ruptures vont avoir lieu mais toutes ne seront pas définitives. Parmi les duos en danger, on retrouve Meredith (Ellen Pompeo) / Andrew (Giacomo Gianniotti), Amelia (Caterina Scorsone) / Link (Chris Carmack), Richard (James Pickens Jr) / Catherine (Debbie Allen), Teddy (Kim Raver) / Owen (Kevin McKidd) mais aussi Schmitt (Jake Borelli) et Nico (Alex Landi). Bref, à peu près tous les couples du Grey Sloane Memorial !

L'identité du père du bébé d'Amelia dévoilée

C'est dans le final qu'Amelia va accoucher de son bébé. Mais avant cela, dans l'épisode 17, vous pourrez découvrir qui est le père du bout de chou. S'agit-il de son ex Owen ou bien de Link ? Découvrez la réponse pour les plus impatients. Krista Vernoff, la showrunner de Grey's Anatomy, a également récemment répondu aux théories des fans sur le prénom du bébé.

Un médecin sourd débarque, une première !

Dans la suite de la série, les médecins dont Andrew vont faire face à un cas compliqué avec Suzanne (Sarah Rafferty) dont ils n'arrivent pas à diagnostiquer la maladie. Afin de leur venir en aide, une nouvelle médecin va débarquer le temps de quelques épisodes. Pour la première fois de son Histoire, Grey's Anatomy va recruter une médecin sourde. C'est Shoshannah Stern, elle-même malentendante, qui incarnera le Dr Riley, diagnosticienne.

La descente aux enfers d'Andrew

Quand on parle d'Andrew, la suite de la saison ne sera pas très facile pour lui. Obnubilé par le cas de Suzanne, il va vivre une véritable descente aux enfers qui va inquiéter Meredith et sa soeur Carina qui sera persuadée que le médecin est en train de vivre la même chose que son père qui, on s'en souvient, est instable psychologiquement parlant. Ça ne va malheureusement pas aller en s'arrangeant au fil des épisodes...

Un médecin en danger

Les derniers épisodes de la saison 16 vont mettre un autre médecin en danger : Richard. Ce dernier aura des hallucinations et des pertes de mémoires et les médecins vont tout faire pour découvrir de quoi il souffre. Va-t-il s'en sortir ? Réponse dans le final !