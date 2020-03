Grey's Anatomy saison 16 : les raisons du départ d'Alex dévoilées dans l'épisode 16

Les départs s'enchaînent et ne se ressemblent pas dans Grey's Anatomy ! Au fil des saisons, on a eu droit à des départs tragiques comme avec Patrick Dempsey (Derek), Chyler Leigh (Lexie) ou T.R. Knight (George) mais aussi à des départs plus optimistes comme avec Sandra Oh (Cristina). Mais les fans de la série médicale ont aussi vécu des départs surprises comme pour celui de Sara Ramirez (Callie)... et de Justin Chambers. Au début du mois de janvier, ce dernier annonçait quitter Grey's Anatomy après 16 saisons pour se consacrer à d'autres projets. Sauf qu'au lieu de préparer son départ dans les meilleurs conditions, on apprenait que la dernière scène avec Alex avait déjà été diffusée.

Alex présent mais pas vraiment

Si on pouvait craindre que Grey's Anatomy n'expédie le départ d'Alex, ça n'a pas DU TOUT été le cas. Alex est bien au coeur de cet épisode 16 bien qu'il n'apparaisse pas en chair et en os dans une scène inédite. Comme il avait été annoncé, Justin Chambers n'a donc pas repris son rôle mais était quand même très présent via des flashbacks (qui composent d'ailleurs la quasi-totalité de l'épisode). L'occasion de revoir les moments forts du médecin au fil des saisons. C'est via une voix-off enregistrée par Justin Chambers que le départ d'Alex a été expliqué. Et on vous prévient tout de suite, ça ne va pas plaire à tout le monde.

Le départ d'Alex expliqué

Alors, comment Alex a-t-il quitté la série ? Alors que Meredith (Ellen Pompe ), Jo (Camilla Luddington) et Bailey (Chandra Wilson) reçevaient des lettres, on apprenait grâce à la voix-off que Alex a recontacté Izzie (Katherine Heigl) lors du procès de Meredith. Il a alors appris que son ex avait eu des jumeaux de lui, une fille et un garçon appelés Alexis et Eli, âgés de 5 ans. Alex a donc décidé de quitter Seattle, son boulot et Jo pour s'occuper de sa famille au Kansas.