Grey's Anatomy : Patrick Dempsey, Katherine Heigl... comment et pourquoi ont-ils quitté la série ?

16 ans déjà que Grey's Anatomy est diffusée à la télévision américaine ! Mais au fil des années, la casting a bien changé. Ils ne sont désormais plus que trois à être dans la série depuis ses débuts suite à l'annonce du départ de Justin Chambers : Ellen Pompeo (Meredith), Chandra Wilson (Bailey) et Richard (James Pickens Jr). Vous l'aurez compris, de nombreux départs ont eu lieu et pas toujours dans de bonnes circonstances.

Isaiah Washington

Quand et comment a-t-il quitté la série ? C'est à la fin de la saison 3 que Isaiah Washington qui jouait le rôle de Burke quitte la série : alors qu'il est sur le point d'épouser Cristina, il l'abandonne le jour de la cérémonie. L'acteur a repris son rôle le temps d'un épisode dans la saison 10 lors du départ de Sandra Oh.

Les raisons de son départ : Le départ d'Isaiah Washington ne s'est pas fait dans les meilleures conditions. En octobre 2006, la presse américaine rapportait que l'acteur aurait tenu des propos homophobes à l'encontre de T.R. Knight qui jouait le rôle de George O'Malley, menant au coming out de l'acteur peu de temps après. L'interprète de Preston Burke s'était excusé publiquement pour cet incident. Lors d'un tapis-rouge, Isaiah Washington avait cependant démenti avoir insulté son partenaire de "tapette" et T.R. Knight avait répliqué dans une interview avec Ellen DeGeneres, assurant que les autres acteurs l'avaient entendu utiliser ce mot. Quelques semaines plus tard, Isaiah Washington a eu une altercation avec Patrick Dempsey aka Derek Shepherd sur le tournage. En juin 2007, ABC annonçait avoir pris la décision de ne pas renouveler le contrat de l'interprète de Burke et ce dernier avait ensuite laissé entendre qu'il avait été victime de racisme, raison pour laquelle il a été viré de la série selon lui.