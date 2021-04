Grey's Anatomy saison 17 : les 2 acteurs qui ont fait leur retour n'ont pas vraiment tourné ensemble

Après Derek (Patrick Dempsey) puis George (T.R. Knight), les fans de Grey's Anatomy étaient prévenus : Lexie (Chyler Leigh) a fait son retour dans l'épisode 10 de la saison 17, diffusé ce jeudi 1er avril aux Etats-Unis. Mais la demi-soeur de Meredith (Ellen Pompeo) n'était pas seule : Mark Sloane (Eric Dane) était aussi au rendez-vous. Une belle surprise ! On pouvait donc voir réunis à l'écran les deux personnages très appréciés des fans qui sont morts des suites de l'accident d'avion survenu à la fin de la saison 8. Réunis à l'écran ? Pas vraiment...

Chyler Leigh a tourné ses scènes sur fond vert depuis Vancouver

Comme l'a confié Eric Dane lors d'une interview avec The Hollywood Reporter, il n'a pas vraiment tourné en compagnie de Chyler Leigh. En effet, l'actrice tourne actuellement la 6e et dernière saison de Supergirl à Vancouver, au Canada. En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'actrice ne pouvait donc pas quitter le Canada pour revenir aux Etats-Unis et a dû tourner ses scènes... sur fond vert. Ouais, c'est beaucoup sympa du coup. "Nous avons dû faire un peu de magie. Si elle venait ici, Chyler n'aurait pas pu repartir au Canada. Donc il y a eu un peu de fond vert" a confié l'acteur que l'on a pu voir dans la série The Last Ship et dans Euphoria.

Chyler Leigh et Eric Dane ne sont plus en contact

Une chose qui décevra sûrement certains fans mais que Eric Dane comprend. "Ce n'était pas personnel. Elle fait son travail" a confié l'acteur qui ajoute dans une interview à Deadline qu'il n'est plus particulièrement en contact avec l'ex-interprète de Lexie et qu'il ne l'a pas vue "depuis un moment". L'ancien interprète de Mark était quand même content de partager de nouveau l'écran avec Ellen Pompeo. "Je suis resté en contact avec Ellen" a-t-il confié à The Hollywood Reporter. L'acteur a aussi dévoilé toujours parler avec Justin Chambers, qui jouait Alex Karev et a quitté la série lors de la saison 16. "J'ai passé une grande partie de ma vie avec eux. Quand on se revoit (...), c'est comme si rien n'avait changé" a confié l'acteur.