Grey's Anatomy saison 17 : un personnage de retour la semaine pro et on sait déjà qui !

Malgré la saison 6 de Supergirl dans laquelle elle tient le rôle d'Alex Danvers, Chyler Leigh a donc trouvé un peu de temps pour combler les fans de Grey's Anatomy et faire une nouvelle apparition dans la série. De quoi nous mettre du baume au coeur après la mort choc d'Andrew DeLuca.

Un départ pour prendre soin de sa famille

C'est dans la saison 3, en 2007, que Chyler Leigh a fait sa première apparition dans le rôle de Lexie dans Grey's Anatomy. Cinq ans plus tard, l'actrice a pris la décision de quitter la série médicale, d'où la mort de son personnage. En 2014, elle avait dévoilé l'une des raisons de son départ : le tournage qui était trop intense pour elle et ses proches. "Le rythme de tournage était trop prenant. Je culpabilisais de ne pas pouvoir m'occuper de mes trois enfants. Ils m'ont même demandé d'arrêter de travailler. Lorsque ma fille, Anniston, qui avait 2 ans, a commencé à avoir des crises d'épilepsie, j'ai décidé de partir. Nous avons quitté Los Angeles pour nous installer dans le Tennessee. Mes enfants profitaient du grand air et moi je les voyais grandir. Ça a été la plus belle année de ma vie." avait-elle expliqué à Télé 7 Jours.