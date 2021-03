8 fois où Grey's Anatomy nous a fait pleurer avec la mort d'un personnage

Être médecin peut-être très dangereux, surtout quand on est médecin de Grey's Anatomy. En 17 saisons, la série a fait face aux départs de nombreux acteurs et tous n'ont pas quitté la série dans la joie et la bonne humeur. Eh oui, il y en a eu des victimes au Grey Sloan Memorial Hospital et pas que chez les patients ! Retour sur ces morts dont on a vraiment eu du mal à se remettre. #RIP

Andrew DeLuca (saison 17, épisode 7)

On commence par la mort la plus récente dans Grey's Anatomy... et on ne l'a pas vue venir ! Dans la saison 16, Andrew (Giacomo Gianniotti) était persuadé qu'une jeune ado était victime d'un trafic d'être humains mais personne ne l'avait cru puisqu'il était en pleine crise de bipolarité. Cette histoire est revenue dans la saison 17 : avant la pause hivernale, DeLuca recroisait la route de la femme qu'il pense responsable et la prenait en filature avec sa soeur Carina (Stefania Spampinato). Sauf que cette histoire s'est très mal terminée dans le crossover avec Station 19 diffusé le 11 mars 2021 : Andrew était poignardé par un inconnu... et mourrait de ses blessures après une (courte) amélioration de son état de santé. Ça faisait longtemps que Grey's Anatomy n'avait pas été aussi cruelle avec nous !