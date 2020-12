Grey's Anatomy saison 17 : voici le personnage qui a fait son retour dans l'épisode 4

On ne sait toujours pas si la saison 17 de Grey's Anatomy sera la dernière mais en tout cas, la série médicale produite par Shonda Rhimes a décidé de nous émouvoir. Après le retour surprise de Patrick Dempsey aka Derek Shepherd qui devrait faire d'autres apparitions d'ici la fin de la saison, on apprenait qu'un autre personnage allait revenir dans l'épisode 4. Alors que la santé de Meredith (Ellen Pompeo) est loin de s'améliorer, la médecin a pu croiser, dans ses rêves, un autre personnage disparu.

George de retour

C'était l'une des théories les plus populaires sur le personnage qui allait revenir, Grey's Anatomy l'a fait : George O'Malley était présent dans l'épisode 4 de la saison 17. T.R. Knight, son interprète, n'avait pas fait d'apparition dans la série depuis la mort tragique du personnage à la fin de la saison 5. Comme pour Derek, c'est sur la plage, dans les rêves de Meredith, que le personnage est revenu.

George a poussé Mer à se battre pour ses proches et ses enfants dans des scènes émouvantes. Meredith lui disait qu'il avait changé sa vie et l'épisode se concluait sur un très beau plan de Meredith et George sur la plage, entourés de Bailey (Chandra Wilson) et Richard (James Pickens Jr) qui, eux, étaient présents dans la chambre de Meredith.