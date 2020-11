Grey's Anatomy saison 17 : gros choc, un personnage culte de retour dans l'épisode 2

Pour les débuts de la saison 17 de Grey's Anatomy, les scénaristes ont décidé de frapper un grand coup. Oui, à la surprise générale, c'est un personnage emblématique de la série qui a a effectué son grand retour à l'écran. De qui s'agit-il ? De Derek, l'ex-médecin incarné par Patrick Dempsey. Comment c'est possible ? On vous dit tout.

Derek de retour dans Grey's Anatomy

Ce n'est pas un secret, les auteurs de la fiction médicale ont décidé de s'attaquer au sujet de l'épidémie de Covid-19 dans les nouveaux épisodes. Et à l'instar de ce qui a récemment pu être fait dans Good Doctor, c'est une réalité froide, dangereuse et tragique qui est mise en scène ici.

Aussi, face au stress d'une telle situation inédite et devant la charge de travail monstrueuse demandée aux médecins pour sauver un maximum de patients atteints du virus, Meredith (Ellen Pompeo) a tout simplement craqué et subit un terrible contre-coup émotionnel au point de s'évanouir sur le parking. Et vous l'avez deviné, c'est à cette occasion que les créateurs ont imaginé une petite séquence de rêve dans laquelle l'héroïne s'est retrouvée sur une plage, à l'abri du moindre problème, en compagnie... de son mari, décédé il y a quelques années (voir ci-dessous).

Une apparition prête à s'étendre

Un retour totalement inattendu et parfaitement gardé secret par la production, sur lequel s'est expliqué Krista Vernoff (la showrunneuse). "Une fois que nous avions déterminé que nous allions traiter de la pandémie, c'était mon travail de trouver une façon d'apporter également de la joie, de l'évasion, des sucreries aux fans" a-t-elle révélé à Deadline.

Et visiblement, c'est Ellen Pompeo - alors interrogée par Vernoff sur l'identité du personnage à ramener à cette occasion, qui a suggéré le nom de Derek. Auprès du site américain, l'actrice a confié, "Il y a tellement de noirceur en ce moment et on savait que les réunir apporterait un peu de lumière. Avec Patrick, nous avions la même envie d'aider les gens et de leur rapporter ce sourire sur leurs visages. Patrick a adoré l'idée et on était tous les deux excités". De quoi mettre fin aux rumeurs de tension entre les deux comédiens.

Par ailleurs, préparez-vous à du bonheur en rab ces prochaines semaines. Krista Vernoff l'a ensuite confirmé dans un communiqué, Derek va rester encore un tout petit peu à l'écran, "A côté du traitement de l'épidémie, on a dû trouver des idées créatives capables de permettre à la série de rester à la fois fun, romantique et une ouverture à l'évasion. C'est ici qu'entre Patrick Dempsey." On ne sait pas encore pour combien de temps, ni à quelle dose cette idée scénaristique sera exploitée cette saison, mais la showrunneuse a révélé, "L'idée de la plage, qui va s'étendre au-delà de ces deux premiers épisodes, nous offre une façon de vivre en-dehors de cette pandémie, ne serait-ce qu'un petit peu, par instant. Et ce retour de Derek nous apporte une joie pure, mais c'est également le cas pour Meredith et pour les fans".

Comme quoi, 2020 n'est pas si terrible comme année.