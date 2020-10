Grey's Anatomy saison 17 : drames personnels et tensions à l'hôpital dans les premiers épisodes

Après de longs mois d'absence, c'est le 12 novembre prochain qu'ABC débutera la diffusion de la saison 17 de Grey's Anatomy. Pour l'occasion, ce sont deux épisodes inédits qui seront proposés aux fans afin de les récompenser de leur patience. Malheureusement pour les médecins, ce retour à la "normale" sera extrêmement mouvementé.

Les médecins vs le Covid-19 & Station 19

Dans le premier épisode intitulé All Tomorrow's Parties, c'est l'épidémie de Covid-19 qui sera au centre de l'intrigue qui débutera quelques semaines après l'apparition du virus aux USA. En septembre dernier, Krista Vernoff (la showrunneuse) rappelait à ce sujet : "C'est un tout nouveau monde qui s'ouvrira pour notre hôpital et nos personnages". Aussi, attendez-vous à une tension plus forte que jamais face à une crise sans précédent.

Et comme si cela ne suffisait pas, cet épisode servira également de crossover avec la saison 4 de Station 19. Résultat ? "Une foule de patients va franchir les portes en même temps que les pompiers de Station 19 ramèneront des personnes à soigner à la suite d'un incendie". Bref, si vous pensiez que les personnages avaient profité de l'été pour se reposer, vous aviez tort.

Problèmes pour tous

Mais ce n'est pas tout, l'épisode 2 de la saison 17 sera lui aussi très compliqué à vivre pour les médecins. Intitulé The Center Won't Hold, celui-ci verra notamment "Bailey se retrouver au centre d'une dispute avec des familles de patients qui attendront des nouvelles concernant leurs enfants victimes de graves blessures". Autant dire que des crises, de la tension et du drame sont à prévoir ici.

De son côté, "Teddy va apprendre que ses collègues en savent plus qu'elle ne l'aurait souhaité sur sa situation avec Owen, Koracik va s'en prendre à Richard et Winston va faire une surprise à Maggie". Du drame, des situations personnelles difficiles, un hôpital sous pression... la saison 17 de Grey's Anatomy pourrait être la dernière, mais rien ne changera vraiment à l'écran.