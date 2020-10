Grey's Anatomy saison 17 : Ellen Pompeo tease la fin prochaine de la série

Diffusée depuis 2005 sur ABC aux Etats-Unis, Grey's Anatomy continue d'attirer les téléspectateurs. Bien que les audiences soient en baisse comparé aux premières saisons, la série médicale de Shonda Rhimes a continué d'attirer en moyenne 9,4 millions de téléspectateurs chaque semaine pour sa saison 16. Un joli score quand on sait que le casting a beaucoup changé au fil des saisons : de nombreux acteurs historiques ont quitté la série dont Justin Chambers durant la seizième saison et seuls Chandra Wilson (Bailey), James Pickens Jr (Richard) et Ellen Pompeo (Meredith) sont présents depuis le tout début du show. La productrice et showrunner Krista Vernoff l'a déjà annoncé, la série ne continuera pas si Ellen Pompeo décide de partir. Et ce départ pourrait bien être pour bientôt.

Ellen Pompeo tease la fin prochaine de Grey's Anatomy

En août 2020, Ellen Pompeo évoquait le succès de Grey's Anatomy et déclarait ne pas vouloir dire adieu à son personnage de Meredith pour des raisons financières. Pourtant, l'actrice avoue aussi que la série médicale ne sera peut-être pas éternelle et que la fin pourrait avoir lieu... en 2021. A l'occasion du retour prochain de Grey's Anatomy pour sa saison 17 à la télé américaine, l'actrice ainsi que la productrice et showrunner Krista Vernoff et les actrices Chandra Wilson et Debbie Allen (qui joue Catherine Avery et est aussi productrice exécutive) ont donné une interview à Variety.

L'occasion pour celle qui incarne l'héroïne du show d'évoquer une possible fin. "Nous ne savons pas encore si la série va se terminer mais en vérité, ça pourrait être cette année" a déclaré l'actrice. Pourquoi une fin en 2021 ? Tout simplement car le contrat d'Ellen Pompeo se termine à la fin de la saison 17. Visiblement, la star n'a toujours pas signé pour une possible suite mais son retour pour une saison 18 n'est pas non plus impossible.

En tout cas, plusieurs acteurs du show ont déjà signé des contrats Kim Raver (Teddy), Camilla Luddington (Jo) et Kevin McKidd (Owen) auraient signé de nouveaux contrats pour trois ans, soit pour potentiellement 19 saisons au total. Evidemment, cela ne veut pas dire que la série continuera jusque là. Quoiqu'il en soit, Grey's Anatomy détient déjà le record de la plus longue série médicale de la télévision américaine.