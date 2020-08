Grey's Anatomy saison 17 : Ellen Pompeo ne veut pas quitter la série... à cause de l'argent

Depuis ses débuts sur ABC aux USA en 2005, Grey's Anatomy a vu de nombreux comédiens quitter l'hôpital. Que ce soit Sara Ramirez, Patrick Dempsey, Justin Chambers ou encore Sandra Oh, nombreuses sont les stars de la série à avoir pris la décision de ranger leur blouse au placard afin de se lancer dans de nouveaux défis professionnels. Pourtant, il y a encore une actrice qui résiste à la tentation de partir : Ellen Pompeo.

Une carrière volontairement freinée

Ainsi, l'interprète de Meredith sera de nouveau présente à l'écran lors du lancement de la saison 17 d'ici quelques mois. Une surprise ? Pas du tout. Là où l'on pourrait l'imaginer lassée par ce rôle et les intrigues qui se ressemblent, elle se sent finalement très bien sur les plateaux. A dire vrai, c'est son plan depuis le début de rester jusqu'à la fin de la fiction médicale.

"Si j'avais débuté la série quand j'étais plus jeune, aux alentours de 25 ans, j'aurais probablement quitté la série vers 31, 32 ans, au moment où mon contrat de 6 ans se serait terminé" a-t-elle confié dans le podcast Unbothered. Or, étant donné que la comédienne était âgée de 35 ans au moment du lancement de la série et donc de 41 ans à la fin de son premier contrat, elle ne se sentait pas prête à repartir à l'aventure à ce moment-là, "Je savais qu'arrivée à 40 ans, je ne voulais pas me mettre à chercher, supplier pour de nouveaux rôles. J'ai donc simplement pris celui-ci comme une bénédiction".

L'argent avant les rôles

De quoi comprendre qu'Ellen Pompeo a volontairement freiné la progression de sa carrière et accepté de se contenter de Grey's Anatomy pour s'amuser en tant qu'actrice ? Absolument. Selon elle, le poids de sa carrière n'a de toute façon jamais eu d'importance vis-à-vis de ce que pouvait lui offrir l'argent, "Une vie familiale saine était plus importante qu'une carrière. Je n'ai pas grandi avec une enfance heureuse. Mais aujourd'hui, j'ai ce mari formidable, trois enfants magnifiques. Avoir une telle vie était une priorité pour moi, quelque chose que j'avais besoin d'accomplir". Aussi, la médecin la plus connue de la télé n'a pas hésité à le confier, "J'ai donc pris la décision de me faire de l'argent et non pas de rechercher des rôles créatifs". Difficile de faire plus honnête.

Après 17 saisons de Grey's Anatomy - et alors que 2 autres pourraient également s'y ajouter, nul doute que son banquier est également l'un des hommes les plus heureux du monde aujourd'hui.