Grey's Anatomy : au moins 19 saisons pour la série médicale ?

La saison 17 de Grey's Anatomy devrait bien débuter d'ici quelques mois sur ABC aux Etats-Unis (et en US+24 sur MyTF1VOD). Suite à la pandémie de Coronavirus, le tournage de la saison 16 a été interrompu et plusieurs épisodes ont été supprimés. Même si la pandémie n'est pas encore totalement maîtrisée outre-Atlantique, les acteurs devraient prochainement reprendre le chemin des studios pour tourner la suite dont un épisode qui sera centré sur la crise du Covid-19. On le sait, deux acteurs seront plus présents dans la suite : Richard Flood (Cormac Hayes) et Anthony Hill (Dr Winston Ndugu, un ex-camarade de promo de Maggie avec qui elle couchait lors d'une convention médicale en fin de saison) ont été promus réguliers. Un départ est à déplorer, celui de Stefania Spampinato (Carina) qui rejoint le spin-off, Station 19.

Trois acteurs signent jusqu'à la saison 19

On n'en doutait pas trop mais trois acteurs principaux de Grey's Anatomy viennent de signer de nouveaux contrats pour revenir dans la saison 17 et rester jusqu'à une potentielle saison 19 ! Il s'agit de Camilla Luddington (Jo Wilson), Kevin McKidd (Owen Hunt) et Kim Raver (Teddy Altman). Selon Deadline qui a annoncé l'info, les trois acteurs auraient reçu une jolie augmentation pour leurs futurs épisodes mais le montant de leur salaire n'a pas été dévoilé. Kevin McKidd a rejoint la série durant la saison 5 et a déjà réalisé 27 épisodes depuis son arrivée. Kim Raver, elle, était régulière dans les saison 6 à 8 avant de quitter le show puis de revenir à temps plein lors de la saison 15. Camilla Luddington a de son côté rejoint la série dans la saison 9 et sera donc bien toujours au coeur des intrigues malgré le départ de Justin Chambers qui jouait le mari de Jo, Alex, et a fait ses adieux par surprise début 2020.

Attention, cette nouvelle ne veut pas dire que Grey's Anatomy est bien renouvelée pour une saison 18 et 19. La showrunner Krista Vernoff l'a déjà dit : la série ne continuera que si Ellen Pompeo est de retour. Le contrat de l'actrice prend fin à la fin de la saison 17 mais la présidente de ABC, Karey Burke, a déjà expliqué vouloir continuer la série. Reste à savoir si l'actrice est de cet avis. La date de retour de Grey's Anatomy pour sa saison 17 n'est pas fixée pour le moment mais le tournage devrait débuter prochainement si les conditions sanitaires le permettent.