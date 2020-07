Grey's Anatomy saison 17 : une actrice quitte la série, grosses évolutions pour 2 autres personnages

Il y aura quelques bouleversements lors de la saison 17 de Grey's Anatomy. Afin de lutter face à l'épidémie de Covid-19 qui n'épargnera malheureusement pas le Grey-Sloan Memorial Hospital, les créateurs ont en effet pris la décision de promouvoir deux personnages.

Deux promotions à l'hôpital

Pour le premier, c'est Meredith qui va être contente, il s'agira du Dr Cormac Hayes. Selon TVLine, son interprète Richard Flood - arrivé l'année dernière dans la série, a vu son rôle passer de récurent à régulier, ce qui lui permettra d'augmenter considérablement son temps de présence à l'écran. Une évolution loin d'être surprenante au regard de son histoire avec l'héroïne incarnée par Ellen Pompeo, qui nous confirme que malgré l'épidémie, les histoires d'amour compliquées à l'hôpital resteront prioritaires.

Le second personnage concerné par une promotion en saison 17 sera le Dr Winston Ndugu. Souvenez-vous, ce médecin incarné par Anthony Hill apparaissait pour la première fois lors de la conférence médicale organisée l'an passé et se retrouvait au centre de retrouvailles très spéciales avec Maggie. Or, avec là aussi un nouveau rôle régulier à l'écran cette année, on peut déjà s'attendre à le voir approfondir sa relation avec la soeur de Meredith. Plus de bonheur ou plus de drama à venir pour la médecin ? A suivre.