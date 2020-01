Grey's Anatomy saison 16 : Justin Chambers (Alex Karev) annonce son départ surprise de la série !

Au fil des 16 saisons de Grey's Anatomy, les départs se sont enchaînés, toujours plus déchirants les uns que les autres. T.R. Knight (George), Chyler Leigh (Lexie), Eric Dane (Mark), Sandra Oh (Cristina), Patrick Dempsey (Derek), Sara Ramirez (Callie), Sarah Drew (April) ou encore Jessica Capshaw (Arizona) ont fait leurs adieux au show, qu'ils le veuillent ou non. Ce nouveau départ choc annoncé vendredi 10 janvier a de quoi étonner plus d'un internaute.

Le départ choc de Justin Chambers

Alors que Grey's Anatomy est déjà renouvelée pour une saison 17, elle se fera sans Alex Karev, joué par Justin Chambers. Ce vendredi, à deux semaines du retour de la saison 16 sur l'antenne d'ABC, l'acteur a annoncé qu'il quitte la série médicale. "Il n'y a pas de bon moment pour dire au revoir à une série et à un personnage qui définissent tant de ma vie pendant ces 15 dernières années. Depuis un moment, j'ai l'espoir de diversifier mes rôles et mes choix de carrière. Et, alors que je vais avoir 50 ans et suis béni par ma femme remarquable et nos merveilleux cinq enfants, c'est à présent le moment. Je souhaite remercier la famille de ABC, Shonda Rhimes, mes partenaires présents depuis le début de la série Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens ains que le reste de l'équipe et des acteurs, présents et partis, et bien sûr les fans pour cette aventure incroyable" a écrit l'acteur.

Alex ne devrait pas revenir

Encore plus choquant : selon The Hollywood Reporter, le dernier épisode d'Alex aurait déjà été diffusé. Alex ne devrait donc pas revenir dans la suite de la série. Justin Chambers était l'un des quatre membres du casting présents depuis le début du show avec Ellen Pompeo (Meredith), Chandra Wilson (Bailey) et James Pickens Jr (Richard). Reste à savoir comment ce départ choc va être expliqué dans la série et quelle fin sera donnée à Alex sans qu'il ne réapparaisse.