Patrick Dempsey, Sarah Drew, Eric Dane... que deviennent les anciens acteurs de Grey's Anatomy ?

Comment il a quitté la série : George O'Malley mourrait dans un accident alors qu'il voulait changer de vie et rejoindre l'armée à la fin de la saison 5.



Les raisons de son départ : C'est T.R. Knight a décidé de quitter Grey's Anatomy. A l'époque, l'interprète de George O'Malley dévoilait qu'il n'avait plus vraiment de contact avec Shonda Rhimes, la créatrice de la série, et que son personnage n'était pas assez présent à l'écran à son goût.



Que devient-il aujourd'hui ? Suite à son départ de la série médicale, il n'a joué que dans quelques séries au fil des années. On a pu le voir dans The Good Wife, 22.11.63 ou encore The Catch. Il s'est aussi beaucoup produit au théâtre à Broadway mais pas que. En 2020, il joue dans deux mini-séries : The Comey Rule et The Flight Attendant où il donne la réplique à Kaley Cuoco. Côté vie privée, T.R. Knight a fait son coming out en 2006 et s'est marié en octobre 2013 avec Patrick Leahy, son compagnon depuis plusieurs années.