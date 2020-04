Killing Eve : 3 raisons de regarder d'urgence la série avec Sandra Oh et Jodie Comer

Un thriller féminin et féministe

Les femmes prennent le pouvoir dans Killing Eve devant et derrière les caméras. Et pour cause, c'est Phoebe Waller-Bridge est la créatrice de cette série qui s'inspire de la saga littéraire Code Villanelle écrite par Luke Jennings. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que cette actrice, scénariste, réalisatrice et productrice (oui, rien que ça) britannique est l'une des artistes les plus en vogue du moment. Elle a notamment créé la série Crashing ainsi que l'immanquable Fleabag qui lui a valu plusieurs Emmy Awards et a participé au scénario du prochain James Bond dont la sortie a été retardé à cause de la pandémie de Coronavirus. Bref, du lourd ! Scénariste principale de la saison 1, Phoebe Waller-Bridge a ensuite laissé la place... à deux femmes évidemment.

Devant la caméra, c'est la même chose : des personnages féminins forts et indépendants, incarnés par deux actrices flamboyantes. Killing Eve s'amuse à déconstruire les clichés des films d'espionnage et des thrillers. Le tueur dangereux est une tueuse charmante, intelligente et tout aussi sans pitié. Cette fois, ce sont les hommes qui sont relégués au second plan et - souvent - sont complètement paumés. Ça fait du bien !