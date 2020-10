Grey's Anatomy saison 17 : Sandra Oh enfin prête à reprendre son rôle de Cristina ? Elle répond

On ne sait pas encore quand Grey's Anatomy prendra fin aux USA, mais la série médicale d'ABC est logiquement plus proche de sa conclusion que de ses débuts. Aussi, certains fans s'interrogent déjà sur l'avenir de la fiction et la possibilité ou non pour les créateurs de lui rendre hommage en retournant vers le passé et en permettant à des personnages/acteurs cultes d'effectuer leur retour à l'écran dans les épisodes/saisons à venir.

Un retour à venir pour Cristina Yang ?

Un joli rêve sur le papier, qui n'est malheureusement pas partagé par Sandra Oh. Au détour d'une interview accordée à ET Canada, l'actuelle star de Killing Eve a en effet été interrogée sur l'éventualité d'une apparition future de Cristina Yang, son personnage, le jour où Grey's Anatomy s'arrêtera à la télévision. Sa réponse ? "Je dois vous le dire, j'aimerais pouvoir toucher un dollar à chaque fois que l'on me demande ça... (...) Mais il y a tellement de nouveaux projets qui attendent et je suis une personne différente maintenant. Donc je me dois de dire 'non'".

Vous l'aurez compris, Sandra Oh a bel et bien tourné la page de ses 9 années passées sur la série. Cependant, n'allez pas croire que l'actrice n'a pas de coeur. Elle l'a ensuite précisé, elle reste touchée de voir autant de personnes s'intéresser à ce sujet, "Je suis extrêmement reconnaissante que vous me posiez encore cette question, car cela signifie que les gens sont toujours investis et intéressés par Cristina Yang, une héroïne que j'ai pourtant laissée il y a déjà 6 ans".

Et qui sait, peut-être que l'actrice souhaitera finalement rendre cette affection au public lors d'une apparition surprise le moment venu. On croise les doigts.