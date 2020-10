Holidate : pourquoi il ne faut pas louper le film de Noël Netflix avec Emma Roberts

Une histoire d'amour qui donne envie

Holidate fait partie de notre top 5 des films de Noël Netflix à mater avant le 25 décembre 2020. Le film est sorti ce mercredi 28 octobre 2020 sur Netflix. L'histoire semble déjà vue : Sloane (Emma Roberts) et Jackson (Luke Bracey) détestent tous les deux les grandes fêtes comme Noël, Pâques, la Saint-Patrick... Parce qu'à chaque fois, ces deux célibataires se retrouvent seuls, ou pires, laissés à la table des enfants. Après un énième Noël raté, ils se rencontrent. Et là, ils ont une idée : s'inviter à chaque fête de l'année en se faisant passer pour un couple. Des "holidates" quoi ! Sauf qu'à force de se voir et d'être complices, ils finissent par se poser des questions sur leur relation... Même si ça a l'air pas très original sur le papier, clairement ça donne envie ! Et c'est réussi.

Une rom-com feel good

La nouvelle comédie romantique de Netflix coche toutes les cases : il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a une connexion à l'écran entre les deux acteurs... Bref, Holidate remplit son contrat ! Car après tout, si on continue de regarder des téléfilms de Noël malgré leurs clichés, c'est parce qu'ils nous remplissent de bons sentiments, qu'ils nous font nous sentir biens. Et en cette période compliquée, on a encore plus besoin d'un peu de réconfort. C'est une rom-com à mater sur son canapé, sous un plaid, avec un lait au chocolat et/ou une boîte de chocolats. Vous allez voir, ce film vous fera retrouver le sourire !

Un beau casting

Si le pari est réussi, c'est aussi grâce à son casting. Emma Roberts, qui avait confirmé être enceinte de Garrett Hedlund en septembre 2020, est la star de Holidate. Géniale dans les séries Scream Queens et American Horror Story ou encore dans le film Les Miller, une famille en herbe, elle renoue ainsi avec la comédie romantique, elle qui était dans Valentine's Day avec sa tante Julia Roberts. Et c'est dans les gènes, elle porte le film et crève l'écran ! Quant à Luke Bracey (Bienvenue à Monte-Carlo, Point Break, Une seconde chance), son sourire charmeur, ses abdos et son jeu du mec célibataire qui ne veut pas de relation sérieuse avant de changer d'avis est aussi très bon. Sans oublier les seconds rôles et leurs répliques drôles : Kristin Chenoweth (Glee, Pushing Daisies, Descendants), Frances Fisher (Titanic, La Défense Lincoln, la série Watchmen) ou encore Andrew Bachelor (À tous les garçons que j'ai aimés, The Babysitter : Killer Queen, Sneakerheads).