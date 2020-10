Netflix : top 5 des films de Noël à mater avant le 25 décembre 🎅

Jingle Jangle : un Noël enchanté - le 13 novembre 2020 sur Netflix

Forest Whitaker est davantage connu pour des blockbusters comme Black Panther, Rogue One : A Star Wars Story et Taken 3 ou pour ses personnages forts qui lui ont valu des récompenses grâce aux films Le dernier Roi d'Ecosse et Le Majordome. Mais cette fois-ci, l'acteur Oscarisé va jouer dans Jingle Jangle : un Noël enchanté, un film de Noël Netflix aux antipodes de ses précédents rôles.

L'histoire ? Jeronicus Jangle (Forest Whitaker) est un grand inventeur et fabricant de jouets. Sauf qu'au fil des années, il a perdu confiance en lui, en son travail. Il n'a plus autant d'imagination et d'inventions qu'avant. Mais la vie lui offre une deuxième chance avec une invention magique. Jeronicus va ainsi essayer de faire fonctionner sa dernière invention pour l'arrivée de sa petite-fille, qui vient le voir pendant les vacances de Noël.