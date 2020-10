La Princesse de Chicago 2 : la date de sortie dévoilée, un 3e film annoncé

La Princesse de Chicago 3 confirmé, il sera dispo en 2021

C'est Entertainment Weekly qui a annoncé la nouvelle : Vanessa Hudgens sera de retour sur Netflix dans (encore) un nouveau téléfilm de Noël. Star de La Princesse de Chicago (qui spoile un autre film), The Princess Switch en version originale, et de L'alchimie de Noël sur la plateforme de streaming, l'actrice devra de nouveau jouer un personnage (ou plutôt des personnages) qu'elle connaît bien. En effet, le site a confirmé le tournage de La Princesse de Chicago 3. C'est donc officiel, il y aura un troisième volet sur Margaret Delacourt et Stacy Denovo, alias la duchesse et la pâtissière qui avaient échangé leurs vies dans le premier film.

Le média américain a révélé que La Princesse de Chicago 3 "commencera à être tourné à la fin de l'année" 2020. Un tournage qui devra donc respecter les nouvelles mesures de sécurité sanitaires en raison de la pandémie de coronavirus. Et il y a même une année de sortie (à défaut d'une date exacte) : le troisième volet de la trilogie de Noël est prévu pour 2021 sur Netflix. En revanche, on ne sait pas encore quel sera le synopsis de celui-ci.

La date de sortie de La Princesse de Chicago 2 révélée

Non seulement un troisième film est attendu, mais La Princesse de Chicago 2 (The Princess Switch : Switched Again en anglais) s'est aussi dévoilé dans des premières images. Et il a aussi enfin une date de sortie : vous pourrez le voir le 19 novembre 2020 sur Netflix. L'histoire ? "Alors que la Duchesse Margaret hérite du trône et que sa relation avec Kevin bat de l'aile, Stacy va tenter de lui sauver la mise jusqu'à l'arrivée de la fêtarde Fiona, leur sosie, qui va mettre en péril leurs plans" avait indiqué le service de streaming.