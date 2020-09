Emma Roberts enceinte de Garrett Hedlund : elle confirme et dévoile le sexe de son bébé

Emma Roberts dévoile son baby bump

La page Evan Peters est réellement tournée pour Emma Roberts, même si elle est restée amie avec son ex-boyfriend. Depuis plus d'un an, la nièce de Julia Roberts file le parfait amour avec Garrett Hedlund, vu dans le film Triple Frontière sur Netflix, et leur relation s'apprête un gros cap puisque les deux acteurs vont devenir parents pour la toute première fois.

La rumeur de grossesse a commencé au mois de juin, mais elle est aujourd'hui officielle. C'est Emma Roberts qui a confirmé elle-même la nouvelle avec des photos de son baby bump aux côtés de Garrett Hedlund. Elle a aussi annoncé le sexe de son bébé : "moi et mes deux mecs préférés", a-t-elle écrit en légende sur Instagram. La star d'American Horror Story est donc enceinte d'un petit garçon !