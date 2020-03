The Big Bang Theory : Kaley Cuoco veut déjà une réunion comme Friends

Depuis la fin de The Big Bang Theory au printemps 2019, Kaley Cuoco enchaîne les projets. En plus d'une apparition dans Young Sheldon et de prêter sa voix à Harley Quinn dans une série animée, la comédienne est actuellement en train de tourner The Flight Attendant, une nouvelle série à destination d'HBO Max.

Une réunion The Big Bang Theory ?

De quoi comprendre que l'actrice a définitivement tourné la page de la comédie de CBS ? Oui... et non. Interrogée par Extra sur une possible envie de participer à un reboot, l'inoubliable interprète de Penny a effectivement confié "Probablement pas". Toutefois, elle l'a rapidement précisé ensuite, elle a tout de même envie de retrouver ses anciens collègues. Comment ? En imitant Friends.

"Vous savez ce que j'aimerais ? De la même façon que va le faire le casting de Friends en se retrouvant, j'aimerais qu'à un moment donné, tout le monde de Big Bang se retrouve ensemble afin de faire un épisode où l'on parlerait de la série" a notamment confié Kaley Cuoco. "Je serais partante pour ça. C'était une aventure à la fois longue et incroyable".

En même temps, quand on sait que les acteurs de Friends toucheront près de 3 à 4 millions de dollars chacun pour une telle réunion, on comprend pourquoi Kaley Cuoco en rêve à son tour.