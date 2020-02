Young Sheldon saison 3 : Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) a joué dans la série en secret

Moins d'un an après la fin de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco a déjà retrouvé l'univers de la cultissime comédie. En décembre dernier - et dans le plus grand des secrets, la comédienne est en effet apparue dans Young Sheldon, le spin-off de TBBT. Ou plutôt, sa voix.

Kaley Cuoco prête sa voix dans Young Sheldon

Dans l'épisode 10 de la saison 3 intitulé "Teenager Soup and a Little Ball of Fib", Sheldon, alors en plein cauchemar, se retrouvait à discuter avec une piscine au sujet de bactéries (voir dans notre diaporama). Et vous l'avez deviné, c'est l'inoubliable interprète de Penny qui s'était chargée de doubler cette eau chlorée.

"Absolument, c'était la voix de Kaley pour faire l'eau de la piscine" a confirmé Steve Molaro (co-créateur) à TVLine. Un choix surprenant ? Pas du tout : "J'avais besoin de quelqu'un pour faire cette voix et je savais qu'elle devait être féminine et sexy. Du coup je me suis dit 'Et beh, Kaley serait parfaite pour ça !" Et effectivement, la comédienne - désormais experte en doublage grâce à Harley Quinn, était géniale !

Un clin d'oeil secret

Mais alors, pourquoi cette séquence particulièrement cool a-t-elle mis autant de temps à faire parler d'elle, alors même que Kaley Cuoco devenait par la même occasion la première personne du casting de The Big Bang Theory à jouer dans Young Sheldon (hors Jim Parsons qui fait la voix off) ? Tout simplement parce que Steve Molaro ne voulait pas s'en vanter plus que de raison.

"Parfois, ça me fait bizarre de voir des trucs être sur-vendus. Et aussi cool que cette scène était, je ne suis pas sûr que ça méritait vraiment d'apparaître dans les promos" a-t-il déclaré. Surtout, il aimait l'idée que seuls les fans les plus avertis soient capables de repérer ce clin d'oeil : "Comme moi, Kaley voulait garder ça secret de sorte que, si vous le découvriez, ça soit un peu un cadeau pour vous".

Vous êtes prévenus, un geek peut désormais s'incruster à tout moment dans Young Sheldon. Ouvrez l'oeil !