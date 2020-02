Friends : c'est officiel, les acteurs de retour pour une réunion spéciale !

La réunion Friends se prépare

Depuis près de 16 ans vous ne rêvez que d'une seule chose : un retour de Friends ? Votre souhait va (presque) être exaucé. Et on insiste bien sur le "presque". Dans un communiqué de presse, Warner Media a en effet déclaré : "Nous avons enfin l'information que vous attendiez tous. Le casting de Friends va se réunir pour un projet spécial et non scripté attendu sur HBO Max, la nouvelle plateforme de streaming de Warner".

Oui, vous avez bien lu, "Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, et David Schwimmer vont revenir sur le plateau culte à Warner Bros Studio afin de célébrer cette série adorée". De quoi logiquement faire le bonheur des fans, mais également des comédiens (voir ci-dessous).

Pas de vrai épisode bonus

Cependant, attention, ce retour - prévu pour mai 2020, n'est pas celui que vous imaginez. Si Kevin Reilly - directeur des programmes d'HBO Max, assure, "J'imagine que vous pouvez appeler cette réunion 'Celui où ils se retrouvent tous'. (...) Nous pensons que cette réunion spéciale ramènera l'esprit de la série et unira les nouveaux fans comme les anciens", il ne s'agira pas d'un véritable épisode.

Il est bien précisé que ce projet sera "une réunion non scriptée". Autrement dit, ces retrouvailles à l'écran devraient avant tout prendre la forme d'une émission où les acteurs se confieront sur leurs souvenirs, et dévoileront des petits secrets de tournage ou anecdotes. Bref, une petite réunion bonus sympathique mais qui n'aura rien à voir avec nos véritables espoirs et qui ne répondra donc pas à la question suivante : Ross et Rachel sont-ils encore ensemble ?

On ne sait pas si on doit être content ou frustré...