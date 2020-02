Friends : le retour se confirme... pour une réunion spéciale grâce à un très gros chèque

Un retour spécial pour Friends

Alors que les fans de Friends réclament depuis des années un retour de la série, sous la forme de nouveaux épisodes ou d'un film, afin d'avoir la certitude que Ross et Rachel n'ont pas ENCORE rompu, les acteurs de la série auraient finalement accepté de se retrouver devant la caméra pour un projet très spécial à destination d'HBO Max, une nouvelle plateforme de streaming.

On vous arrête tout de suite, non, il ne s'agira pas d'une suite de la comédie. Décrit par Deadline comme "une réunion spéciale d'une heure", ce projet ne sera pas "scripté". Autrement dit, n'espérez pas voir Jennifer Anniston (Rachel), David Schwimmer (Ross), Matt LeBlanc (Joe), Courtney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler) et Lisa Kudrow (Phoebe) reprendre leur rôle autrement que pour un petit sketch improvisé par-ci, par-là.

Gros chèque pour les acteurs

Peu de détails sont encore connus à ce sujet, mais il devrait donc principalement s'agir d'une réunion pour permettre aux acteurs de dévoiler des anecdotes, revoir des images d'archives, rigoler entre eux... Une réunion loin d'être très utile et satisfaisante sur le papier, mais qui permettra aux 6 stars de faire le bonheur de leur banquier.

Toujours d'après Deadline, Warner Bros. TV aurait en effet sorti l'artillerie lourde afin de convaincre les comédiens de revenir pour cette occasion. Au programme ? Ils auraient négocié leur présence contre un chèque estimé entre 3 et 4 millions de dollars chacun. Près de 20 millions de dollars le making-of ? Oui, ça fait cher, mais ça n'a rien de surprenant. Au contraire, les acteurs sont habitués à nager dans une piscine de billets verts grâce à Friends. Lors des saisons 9 et 10, ils touchaient déjà chacun 1 million de dollars par épisode. Aujourd'hui, uniquement grâce aux rediffusions, les acteurs empochent chaque année près de 20 millions de dollars.

C'est donc ça, la pa$$ion !